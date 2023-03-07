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Кузнецова Александра Артемьевна

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Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Евсеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кузнецов Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузнецов Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Евсеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евсевий Степанович

Смерть
Неизвестно
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