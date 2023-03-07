Кузнецова Александра Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Евсеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузнецов Василий Евсеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Евсевий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно