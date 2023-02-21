Кузнецова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасья Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кузнецов Евсевий Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
26.07.1869 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898