Кузнецова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасья Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузнецов Евсевий Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1869 ст.

Сын: Кузнецов Глеб Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Артемьевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Степан Артемьевич

Смерть
1898
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