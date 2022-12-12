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Кузнецов Глеб Степанович

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Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.07.1869 ст.

Дата смерти

06.11.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1869 ст.

Отец: Кузнецов Степан Артемьевич

Мать: Кузнецова Татьяна Васильевна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Жена: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1896 ст.

Дочь: Пелагея Глебовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Василий Глебович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.

Дочь: Федосеева Екатерина Глебовна

Мать ребёнка: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: Абрамова Параскева Глебовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1903 ст.

Сын: Кузнецов Иван Глебович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузнецов Александр Глебович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Дочь: Аверьянова Александра Глебовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1917

Дочь: Евдокия Глебовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.11.1917 ст.
Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
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