Кузнецов Глеб Степанович
Место рождения
Дата рождения26.07.1869 ст.
Дата смерти06.11.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1869 ст.
Бракосочетание
07.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1896 ст.
Дочь: Пелагея Глебовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Василий Глебович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.
Дочь: Федосеева Екатерина Глебовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: Абрамова Параскева Глебовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1903 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кузнецов Александр Глебович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Дочь: Аверьянова Александра Глебовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1917
Дочь: Евдокия Глебовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Ивановна
Смерть
06.11.1917 ст.