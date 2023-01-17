Кузнецова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Евдокия Ивановна

Кузнецова Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Муж: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1896 ст.

Дочь: Пелагея Глебовна

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Василий Глебович

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: Абрамова Параскева Глебовна

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1903 ст.

Сын: Кузнецов Иван Глебович

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузнецов Александр Глебович

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Дочь: Аверьянова Александра Глебовна

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1917

Дочь: Евдокия Глебовна

Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close