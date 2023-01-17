Кузнецова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1896 ст.
Дочь: Пелагея Глебовна
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Василий Глебович
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: Абрамова Параскева Глебовна
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Рождение ребёнка
24.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кузнецов Александр Глебович
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Дочь: Аверьянова Александра Глебовна
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Рождение ребёнка
28.02.1917
Дочь: Евдокия Глебовна
Отец ребёнка: Кузнецов Глеб Степанович
Смерть
1954