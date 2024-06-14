Алексей Денисов
Место рождения
Дата рождения17.03.1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1746
Отец: Мой Денис Игнатьев
Мать: Моя Агриппина Родионова
ИВ-1746 страница со Старым Фитюково отсутствует МК-1746 17.03.1746 Деревни Старога Фатекова у крестьянина Дениса Игнатьева сын Алексий ИВ-1747-1757 Алексея нет ИВ-1758 Алексей 12 ИВ-1759 Алексей 13 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1768
Жена: Дарья Степанова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1768 11.05.1768 Деревни Старова Фатекова крестьянин отрок Алексей Денисов Той вотчины деревни Икорникова с крестьянской Степановой дочерью Гавриловой девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Дарья Степанова
МК-1768-1770 записи о рождении нет === ИВ-1770 Дочь их Марья 1 ИВ-1771 Дочь их Марья 2 ИВ-1772 и далее Алексея, Дарьи, Марии в Старом Фитюково, Икорниково нет
Смерть
Неизвестно