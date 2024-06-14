Дарья Степанова 19.03.1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Степанова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.03.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1744

Отец: Мой Степан Гаврилов

Мать: Моя Анна Семёнова

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДВОЙНОЕ РОДСТВО!!! Дарья Степанова 1. Дочь Моего Степана Гаврилова из Икорниково 2. Вышла замуж в Старое Фитюково за Алексея Денисова - сына Моего Дениса Игнатьева ИКОРНИКОВО МК-1744 19.03.1744 Дер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.05.1768

Муж: Алексей Денисов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1768 11.05.1768 Деревни Старова Фатекова крестьянин отрок Алексей Денисов Той вотчины деревни Икорникова с крестьянской Степановой дочерью Гавриловой девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1768-1770 записи о рождении нет === ИВ-1770 Дочь их Марья 1 ИВ-1771 Дочь их Марья 2 ИВ-1772 и далее Алексея, Дарьи, Марии в Старом Фитюково, Икорниково нет
Смерть
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Дарья 13 (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 ревизия ~1761-16 Умре 1781

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