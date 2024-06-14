Дарья Степанова
Место рождения
Дата рождения19.03.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
19.03.1744
Отец: Мой Степан Гаврилов
Мать: Моя Анна Семёнова
ДВОЙНОЕ РОДСТВО!!! Дарья Степанова 1. Дочь Моего Степана Гаврилова из Икорниково 2. Вышла замуж в Старое Фитюково за Алексея Денисова - сына Моего Дениса Игнатьева ИКОРНИКОВО МК-1744 19.03.1744 Дер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1768
Муж: Алексей Денисов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1768 11.05.1768 Деревни Старова Фатекова крестьянин отрок Алексей Денисов Той вотчины деревни Икорникова с крестьянской Степановой дочерью Гавриловой девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Денисов
МК-1768-1770 записи о рождении нет === ИВ-1770 Дочь их Марья 1 ИВ-1771 Дочь их Марья 2 ИВ-1772 и далее Алексея, Дарьи, Марии в Старом Фитюково, Икорниково нет
Смерть
Неизвестно
РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Дарья 13 (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 ревизия ~1761-16 Умре 1781