Голыбин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыбин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыбин Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыбин Юрий Кузьмич

Мать ребёнка: Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
11.03.1945

Дочь: Галкина Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна

Смерть
Неизвестно

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