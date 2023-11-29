Голыбин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голыбин Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
11.03.1945
Дочь: Галкина Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна
Смерть
Неизвестно