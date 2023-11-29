Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1909
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909
Отец: Разводнов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1945
Дочь: Галкина Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Голыбин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голыбин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голыбин Юрий Кузьмич
Отец ребёнка: Голыбин Кузьма
Смерть
1996