Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыбина (Разводнова) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1909

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909

Отец: Разводнов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1945

Дочь: Галкина Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Голыбин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыбин Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Голыбин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыбин Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: Голыбин Кузьма

Смерть
1996
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