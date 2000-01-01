Коряковцев Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковцев Леонид Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1923

Дата смерти

08.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коряковцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна

Смерть
08.10.1972
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