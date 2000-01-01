Коряковцев Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1923
Дата смерти08.10.1972
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Коряковцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Анна Михайловна
Смерть
08.10.1972