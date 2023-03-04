Овдотья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Куприян Акинфиев
Отец ребёнка: Акинфей Петрович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Галахтион Акинфиев
Отец ребёнка: Акинфей Петрович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфей Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинфей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762