Овдотья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овдотья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Куприян Акинфиев

Отец ребёнка: Акинфей Петрович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Галахтион Акинфиев

Отец ребёнка: Акинфей Петрович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфей Петрович

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфей Петрович

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинфей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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