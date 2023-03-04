Акинфей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинфей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Петр Малафеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Куприян Акинфиев

Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Галахтион Акинфиев

Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Акинфиева

Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Акинфиева

Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овдотья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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