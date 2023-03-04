Акинфей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Петр Малафеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Куприян Акинфиев
Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Галахтион Акинфиев
Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Акинфиева
Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Акинфиева
Мать ребёнка: Овдотья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овдотья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762