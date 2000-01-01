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Белов Данила Александрович
Белов Данила Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1991
Пол
Мужской
Отец
Белов Александр Дмитриевич
1964 г.р.
Мать
Лебедева (Пахомкина) Наталья Юрьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1991
Отец:
Белов Александр Дмитриевич
Мать:
Лебедева Наталья Юрьевна
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