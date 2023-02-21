Лебедева (Пахомкина) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Пахомкина) Наталья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1961

Отец: Пахомкин Юрий Васильевич

Мать: Пахомкина Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
08.05.1984

Сын: Лебедев Артем Станиславович

Отец ребёнка: Лебедев Станислав Андреевич

Бракосочетание
04.02.1989

Муж: Белов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.10.1991

Сын: Белов Данила Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Станислав Андреевич

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