Лебедева (Пахомкина) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1961
Рождение ребёнка
08.05.1984
Сын: Лебедев Артем Станиславович
Отец ребёнка: Лебедев Станислав Андреевич
Бракосочетание
04.02.1989
Рождение ребёнка
08.10.1991
Сын: Белов Данила Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно