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Шутов Михаил Иванов

Место рождения

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Шутов Иван Нефедов

Мать: не указана

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
По РС 1858г, от 1й жены
Бракосочетание
С 1841 по 1844

Жена: Шутова Мария Макарова

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шутов Егор Михайлов

Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
РС 1858
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Шутова) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.

Сын: Шутов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
РС 1858
Рождение ребёнка
07.06.1857

Сын: Шутов Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
РС 1858
Смерть
Неизвестно

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