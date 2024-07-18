Шутов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Шутов Иван Нефедов
Мать: не указана
По РС 1858г, от 1й жены
Бракосочетание
С 1841 по 1844
Жена: Шутова Мария Макарова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шутов Егор Михайлов
Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова
РС 1858
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Шутова) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.
Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова
РС 1858
Рождение ребёнка
07.06.1857
Мать ребёнка: Шутова Мария Макарова
РС 1858
Смерть
Неизвестно