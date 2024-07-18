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Шутова Мария Макарова

Место рождения

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
По РС 1858
Бракосочетание
С 1841 по 1844

Муж: Шутов Михаил Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шутов Егор Михайлов

Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
РС 1858
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Шутова) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.

Сын: Шутов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
РС 1858
Рождение ребёнка
07.06.1857

Сын: Шутов Феодор Михайлов

Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
РС 1858
Смерть
Неизвестно

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