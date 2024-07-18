Шутова Мария Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
По РС 1858
Бракосочетание
С 1841 по 1844
Муж: Шутов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шутов Егор Михайлов
Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов
РС 1858
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Шутова) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.
Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов
РС 1858
Рождение ребёнка
07.06.1857
Отец ребёнка: Шутов Михаил Иванов
РС 1858
Смерть
Неизвестно