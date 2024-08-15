Елистрат (Аристарх) Григорьев
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти05.06.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Григорий Павлов
Мать: Ирина Степанова
Бракосочетание
До 1830 ст.
Жена: Кряжова Фёкла Гаврилова
Смерть
05.06.1831 ст.
Эпидемия холеры. Указан 22 лет. Указан Аристархом
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата