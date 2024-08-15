Елистрат (Аристарх) Григорьев 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елистрат (Аристарх) Григорьев

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

05.06.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1778 г.р.

Жена

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Григорий Павлов

Мать: Ирина Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1830 ст.

Жена: Кряжова Фёкла Гаврилова

Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Эпидемия холеры. Указан 22 лет. Указан Аристархом
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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