Кряжова Акилина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияС 1802 по 1804 ст.
Дата смерти05.06.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1802 по 1804 ст.
Отец: Григорий Павлов
Мать: Ирина Степанова
Соотнесена как жена по смерти. По РС 1802 г.р. По МК о смерти 1804 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кряжов Аким Иванов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Кряжов Пётр Акимов
Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов
Дата высчитана по смерти
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Февронья Акимова
Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Алексей Акимов
Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1829 ст.
Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов
Рождение ребёнка
16.02.1831 ст.
Дочь: (Кряжова) Евдокия Якимова
Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов
Смерть
05.06.1831 ст.
Эпидемия холеры Указана кр. женою, 27 лет.
Похороны
05.06.1831 ст.
Одна дата