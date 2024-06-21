Кряжова Акилина Григорьева С 1802 по 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кряжова Акилина Григорьева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1802 по 1804 ст.

Дата смерти

05.06.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1802 по 1804 ст.

Отец: Григорий Павлов

Мать: Ирина Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Соотнесена как жена по смерти. По РС 1802 г.р. По МК о смерти 1804 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжов Аким Иванов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Кряжов Пётр Акимов

Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дата высчитана по смерти
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Февронья Акимова

Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Алексей Акимов

Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.03.1829 ст.

Сын: Кряжов Герасим Акимов

Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1831 ст.

Дочь: (Кряжова) Евдокия Якимова

Отец ребёнка: Кряжов Аким Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Эпидемия холеры Указана кр. женою, 27 лет.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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