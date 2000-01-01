Грухина (Шихова) Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Шихова) Матрена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Грухин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Блинова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Грухин Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Грухин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агрофена Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анисия Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Яков Спиридонович

Смерть
После 1795
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