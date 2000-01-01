Грухина (Шихова) Матрена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Блинова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агрофена Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анисия Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795