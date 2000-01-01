Грухин Яков Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение
1767
Отец: Грухин Спиридон Степанович
Мать: Грухина Марья Савинова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Блинова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агрофена Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анисия Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828 ст.