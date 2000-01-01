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Грухин Яков Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766

Сын: Грухин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение
1767

Отец: Грухин Спиридон Степанович

Мать: Грухина Марья Савинова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Блинова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Грухин Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Грухин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агрофена Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Матрена Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Матрена Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Парасковья Петрова

Смерть
1828 ст.
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