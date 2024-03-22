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Дунина (Жданова) Анна Николаева

Место рождения

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1883

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.11.1905

Муж: Дунин Федор Екимович

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Елисавета Федоровна

Отец ребёнка: Дунин Федор Екимович

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1916

Сын: Дунин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Дунин Федор Екимович

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1920

Сын: Дунин Николай Федорович

Отец ребёнка: Дунин Федор Екимович

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
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