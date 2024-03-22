Дунина (Жданова) Анна Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
11.11.1905
Муж: Дунин Федор Екимович
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Елисавета Федоровна
Отец ребёнка: Дунин Федор Екимович
Рождение ребёнка
02.10.1916
Отец ребёнка: Дунин Федор Екимович
Рождение ребёнка
14.12.1920
Отец ребёнка: Дунин Федор Екимович