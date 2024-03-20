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Weidenbaum (Girgensohn) Helene Catharina

Место рождения

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia

Дата рождения

11.07.1844

Дата смерти

21.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1844

Отец: Girgensohn Julius

Мать: Girgensohn Louise Marie

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
15.01.1867

Муж: Вейденбаум Георгий Васильевич

Dorpat
Супруг(-а): Helene Catharina Weidenbaum (Girgensohn)
Рождение ребёнка
27.11.1867

Дочь: Hollmann Vera

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Nizni-Novgorod, Russia
Рождение ребёнка
13.12.1868

Сын: Weidenbaum Georg Wilhelm

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Weidenbaum Wilhelm Julius

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Nižnij-Novgorod, Russia
Рождение ребёнка
27.06.1872

Дочь: Von Knorre Elisabeth Julie

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.08.1873

Сын: Weidenbaum Eugen Hermann

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
27.08.1874

Сын: Weidenbaum Johannes Curt

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Nizhny Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
04.05.1877

Дочь: Girgensohn Helene

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Niznij Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Смерть
21.01.1879
Niznij Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
22.01.1879

Сын: Weidenbaum Theodor Karl

Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич

Nizhny Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
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