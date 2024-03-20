Weidenbaum (Girgensohn) Helene Catharina
Место рожденияMoscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Дата рождения11.07.1844
Дата смерти21.01.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1844
Отец: Girgensohn Julius
Мать: Girgensohn Louise Marie
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
15.01.1867
Dorpat
Супруг(-а): Helene Catharina Weidenbaum (Girgensohn)
Рождение ребёнка
27.11.1867
Дочь: Hollmann Vera
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Nizni-Novgorod, Russia
Рождение ребёнка
13.12.1868
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Weidenbaum Wilhelm Julius
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Nižnij-Novgorod, Russia
Рождение ребёнка
27.06.1872
Дочь: Von Knorre Elisabeth Julie
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.08.1873
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
27.08.1874
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Nizhny Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
04.05.1877
Дочь: Girgensohn Helene
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Niznij Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Смерть
21.01.1879
Niznij Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
22.01.1879
Отец ребёнка: Вейденбаум Георгий Васильевич
Nizhny Novgorod, gorod Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia