Von Knorre (Weidenbaum) Elisabeth Julie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Knorre (Weidenbaum) Elisabeth Julie

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

27.06.1872

Дата смерти

04.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1872

Отец: Вейденбаум Георгий Васильевич

Мать: Weidenbaum Helene Catharina

Нижний Новгород
Бракосочетание
31.03.1894

Муж: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Tartu, Tartu County, Estonia
Супруг(-а): Elisabeth Julie von Knorre (Weidenbaum)
Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Blumenbach Elisabeth (Lisbeth)

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Rīga
Рождение ребёнка
15.01.1896

Дочь: Girgensone Helēne Emīlija

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Rīga
Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Von Knorre Heinrich Alexander Georg

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Рождение ребёнка
02.04.1899

Сын: Von Knorre Werner Georg Maximilian

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Riga
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Von Göler Magarethe Dorothea

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Рождение ребёнка
03.02.1904

Сын: Von Knorre Hellmuth Georg Eugen

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Рождение ребёнка
13.04.1906

Сын: Von Knorre Georg Hellmuth

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: Hoheisel Gertrud Agnes Elisabeth

Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Knorre Eugen

Смерть
04.03.1964
Marburg, Giessen, Hesse, Germany
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