Von Knorre (Weidenbaum) Elisabeth Julie
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения27.06.1872
Дата смерти04.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1872
Нижний Новгород
Бракосочетание
31.03.1894
Tartu, Tartu County, Estonia
Супруг(-а): Elisabeth Julie von Knorre (Weidenbaum)
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Blumenbach Elisabeth (Lisbeth)
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Rīga
Рождение ребёнка
15.01.1896
Дочь: Girgensone Helēne Emīlija
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Rīga
Рождение ребёнка
18.02.1897
Сын: Von Knorre Heinrich Alexander Georg
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Рождение ребёнка
02.04.1899
Сын: Von Knorre Werner Georg Maximilian
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Riga
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Von Göler Magarethe Dorothea
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Рождение ребёнка
03.02.1904
Сын: Von Knorre Hellmuth Georg Eugen
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Рождение ребёнка
13.04.1906
Сын: Von Knorre Georg Hellmuth
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: Hoheisel Gertrud Agnes Elisabeth
Отец ребёнка: Von Knorre Georg Theodor Moritz
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Von Knorre Eugen
Смерть
04.03.1964
Marburg, Giessen, Hesse, Germany