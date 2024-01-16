Голыгина (Корзникова) Анна Ефимовна
Место рожденияд. Огрызково
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Голыгин Андрей Логинович
д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Голыгин Андрей Логинович
д. Сенинская, Сычиха тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сенинская, Сычиха тож
Смерть
Неизвестно