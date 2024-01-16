Голыгина (Корзникова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина (Корзникова) Анна Ефимовна

Место рождения

д. Огрызково

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Огрызково
Рождение ребёнка
1761

Сын: Голыгин Савва Андреевич

Отец ребёнка: Голыгин Андрей Логинович

д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1762

Сын: Голыгин Лука Андреевич

Отец ребёнка: Голыгин Андрей Логинович

д. Сенинская, Сычиха тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Андрей Логинович

д. Сенинская, Сычиха тож
Смерть
Неизвестно
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