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Кононов Александр Григорьевич

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Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.12.1885 ст.

Дата смерти

24.07.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1885 ст.

Отец: Кононов Григорий Михайлов

Мать: Кононова (Климовская) Анастасия Семёновна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: Худолеева (Кононова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Максимовская, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: (Кононова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Рождение ребёнка
25.08.1916

Дочь: Сидорова (Кононова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.12.1919

Сын: Кононов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: (Кононова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.07.1926

Дочь: (Кононова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.07.1931
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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