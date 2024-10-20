Кононов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1885 ст.
Дата смерти24.07.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1885 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: Худолеева (Кононова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна
Максимовская, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: (Кононова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна
Рождение ребёнка
25.08.1916
Дочь: Сидорова (Кононова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна
Рождение ребёнка
23.12.1919
Сын: Кононов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: (Кононова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна
Рождение ребёнка
23.07.1926
Дочь: (Кононова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кононова (Симановская) Августа Малафеевна
Смерть
24.07.1931