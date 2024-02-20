Верховская (Sushchinska Сущинская) Александра Гавриловна
Место рожденияМосква
Дата рождения30.03.1847
Дата смерти19.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1847
Москва
Бракосочетание
27.09.1864
город Ветлуга
Супруг(-а): Александра Гавриловна Верховская (Сущинская)
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Корибут-Кубитович Nina
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
усадьба Ивановское Ветлужского уезда
Рождение ребёнка
1869
Сын: Verkhovski Nikolai
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Verkhovska Mikhail
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Elisavieta
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Verkhovski Vladimir
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
06.08.1881
Дочь: Луньяк Елена Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1884
Сын: Verkhovska Aleksiej
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Поливанова Tatiana
Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович
Смерть
19.07.1936
Казань