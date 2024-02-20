Верховская (Sushchinska Сущинская) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Sushchinska Сущинская) Александра Гавриловна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

30.03.1847

Дата смерти

19.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1847

Отец: Sushchinska Сущинский Гавриил Степанович

Мать: Сушинская Анна Павловна

Москва
Бракосочетание
27.09.1864

Муж: Верховский Николай Владимирович

город Ветлуга
Супруг(-а): Александра Гавриловна Верховская (Сущинская)
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Корибут-Кубитович Nina

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

усадьба Ивановское Ветлужского уезда
Рождение ребёнка
1869

Сын: Verkhovski Nikolai

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Verkhovska Mikhail

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Elisavieta

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Verkhovski Vladimir

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Verkhovsky Viacheslav

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: Луньяк Елена Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1884

Сын: Verkhovska Aleksiej

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Поливанова Tatiana

Отец ребёнка: Верховский Николай Владимирович

Смерть
19.07.1936
Казань
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