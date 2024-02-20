Verkhovska Mikhail
Место рожденияVetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Дата рождения18.05.1872
Дата смерти19.05.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1872
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
07.07.1902
Сын: Верховской Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
19.05.1904
Сын: Верховский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1906
Сын: Верховский Мстислав Михаилович
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Бордюгова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Юровская Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
26.06.1914
Сын: Верховский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Келлер (верховский) Петр Михайлович
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Верховский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна
Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1952