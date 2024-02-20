Verkhovska Mikhail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVerkhovska Mikhail

Verkhovska Mikhail

Место рождения

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia

Дата рождения

18.05.1872

Дата смерти

19.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1872

Отец: Верховский Николай Владимирович

Мать: Верховская Александра Гавриловна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Верховской Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
19.05.1904

Сын: Верховский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1906

Сын: Верховский Мстислав Михаилович

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Бордюгова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
07.11.1912

Дочь: Юровская Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
26.06.1914

Сын: Верховский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Келлер (верховский) Петр Михайлович

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Верховский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Верховская Мария Сергеевна

Vetluga, Vetluzhsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховская Мария Сергеевна

Смерть
19.05.1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close