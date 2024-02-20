Луньяк (Верховская) Елена Николаевна
Место рожденияВетлуга, Нижегородской области
Дата рождения06.08.1881
Дата смерти14.10.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1881
Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
18.02.1907
Дочь: Маковецкая Мария Андреевна
Отец ребёнка: Луньяк Андрей Иванович
Ветлуга
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: Боговаров Елена Андреевна
Отец ребёнка: Луньяк Андрей Иванович
Казань
Рождение ребёнка
09.12.1910
Отец ребёнка: Луньяк Андрей Иванович
Ветлуга
Развод
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1968
Армавир, Краснодарский край