Луньяк (Верховская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луньяк (Верховская) Елена Николаевна

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Место рождения

Ветлуга, Нижегородской области

Дата рождения

06.08.1881

Дата смерти

14.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1881

Отец: Верховский Николай Владимирович

Мать: Верховская Александра Гавриловна

Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
18.02.1907

Дочь: Маковецкая Мария Андреевна

Отец ребёнка: Луньяк Андрей Иванович

Ветлуга
Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: Боговаров Елена Андреевна

Отец ребёнка: Луньяк Андрей Иванович

Казань
Рождение ребёнка
09.12.1910

Сын: Луньяк Иван Андреевич

Отец ребёнка: Луньяк Андрей Иванович

Ветлуга
Развод
1937

Муж: Луньяк Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луньяк Андрей Иванович

Смерть
14.10.1968
Армавир, Краснодарский край
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