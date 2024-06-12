Салманида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Севостьян Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Смерть
1772

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