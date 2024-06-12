Салманида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Семен Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Севостьян Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Смерть
1772