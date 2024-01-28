Маслова Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Маслова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Маслов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Маслова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Маслов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно