Маслова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Анна Никитична

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Маслова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Маслов Яков Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Маслова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Маслов Яков Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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