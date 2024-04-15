Колотова (Никифорова) Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1901 и 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Христофор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Христофор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно