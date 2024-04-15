Колотова (Никифорова) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Никифорова) Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1901 и 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1918 ст.

Муж: Колотов Христофор Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Христофор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Христофор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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