Колотов Христофор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
11.02.1908
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Мария Кузьминична Колотова
Восприемник
01.05.1910 ст.
Николай Николаевич Колотов
Бракосочетание
18.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Евфимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно