Колотов Христофор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Христофор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1901 и 1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.02.1908
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Мария Кузьминична Колотова
Восприемник
01.05.1910 ст.
Николай Николаевич Колотов
Бракосочетание
18.02.1918 ст.

Жена: Колотова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Евфимия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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