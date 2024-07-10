Глазков Игнатий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1878 и 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879 ст.
Бракосочетание
17.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.
Дочь: (Глазкова) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Глазкова (Юкина) Агриппина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
18.11.1900
Сын: Глазков Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Глазкова (Юкина) Агриппина Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно