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Глазков Игнатий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1878 и 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879 ст.

Отец: Глазков Сергей Гаврилович

Мать: Глазкова Агриппина Алексеевна

Бракосочетание
17.10.1897 ст.

Жена: Глазкова (Юкина) Агриппина Лаврентьевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.

Дочь: (Глазкова) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Глазкова (Юкина) Агриппина Лаврентьевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Глазков Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Глазкова (Юкина) Агриппина Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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