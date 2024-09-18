Бобков Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1924
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1924
Отец: Бобков Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Семендяево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.05.1950
Дочь: Лаугасон (Бобкова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бобкова (Никифорова) Зинаида Павловна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1953