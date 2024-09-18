Бобков Николай Степанович 03.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобков Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1924

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1924

Отец: Бобков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова (Никифорова) Зинаида Павловна

Семендяево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.05.1950

Дочь: Лаугасон (Бобкова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бобкова (Никифорова) Зинаида Павловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1953

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