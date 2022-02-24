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Григорьев Владимир Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1937

Дата смерти

24.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1937

Отец: Григорьев Пантелей Григорьевич

Мать: Данилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Галина Николаевна

Смерть
24.02.2022
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