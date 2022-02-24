Григорьев Владимир Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1937
Дата смерти24.02.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Галина Николаевна
Смерть
24.02.2022