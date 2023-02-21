Григорьева (Костюхина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Костюхина) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костюхин Николай Кузьмич

Мать: Костюхина Анисия Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Пантелеевич

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