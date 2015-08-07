Мышев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1948
Дата смерти07.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948
Рождение ребёнка
23.10.1973
Дочь: Кострина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Мышева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1975
Дочь: Тихомирова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мышева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1985
Сын: Мышев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мышева Нина Ивановна
Смерть
07.08.2015