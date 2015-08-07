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Мышев Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1948

Дата смерти

07.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948

Отец: Макаров Александр Николаевич

Мать: Макарова Мария Александровна

Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Кострина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Мышева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1975

Дочь: Тихомирова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мышева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1985

Сын: Мышев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мышева Нина Ивановна

Смерть
07.08.2015
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