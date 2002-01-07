Макарова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1926
Дата смерти07.01.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1926
Отец: Мышев Александр
Мать: Викторова Акулина
Рождение ребёнка
10.11.1948
Сын: Мышев Василий Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1960
Дочь: Королева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич
Смерть
07.01.2002