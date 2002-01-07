Макарова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1926

Дата смерти

07.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1926

Отец: Мышев Александр

Мать: Викторова Акулина

Рождение ребёнка
10.11.1948

Сын: Мышев Василий Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1960

Дочь: Королева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич

Смерть
07.01.2002
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