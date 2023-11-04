Мышева Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949
Рождение ребёнка
23.10.1973
Дочь: Кострина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Мышев Василий Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1975
Дочь: Тихомирова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Мышев Василий Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1985
Сын: Мышев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мышев Василий Александрович