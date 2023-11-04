Мышева Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышева Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949

Отец: Григорьев Иван Егорович

Мать: Григорьева Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Кострина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Мышев Василий Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1975

Дочь: Тихомирова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Мышев Василий Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1985

Сын: Мышев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мышев Василий Александрович

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