Малов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Василий

Место рождения

Захонье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захонье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова (Карпова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
13.03.1940

Дочь: Качанова (Малова) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Архипова (Карпова) Мария Федоровна

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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