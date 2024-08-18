Малов Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1940
Дочь: Качанова (Малова) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Архипова (Карпова) Мария Федоровна
Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно