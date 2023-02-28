Архипова (Карпова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Карпов Федор
Мать: Карпова Евдокия
Рождение ребёнка
13.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Галина Ильинична
Отец ребёнка: Савельев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Савельев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1979