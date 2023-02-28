Архипова (Карпова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Карпова) Мария Федоровна

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Место рождения

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Карпов Федор

Мать: Карпова Евдокия

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малов Василий

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Галина Ильинична

Отец ребёнка: Савельев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Савельев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Филипп Иванович

Смерть
?.04.1979
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