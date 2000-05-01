Алена Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамаев Ильяс *
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1992
Дочь: Рамаева Вероника Ильясовна
Отец ребёнка: Рамаев Ильяс *
Рождение ребёнка
20.02.2000
Дочь: Куготова Наталья (Александровна )Юрьевна
Отец ребёнка: Куготов Александр Геннадьевич
г.Караганда (усыновлена Куготов Юрий Геннадьевич и Елена Николаевна Шматова)
Смерть
?.05.2000
г.Караганда