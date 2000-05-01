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Алена Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамаев Ильяс *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куготов Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
20.05.1992

Дочь: Рамаева Вероника Ильясовна

Отец ребёнка: Рамаев Ильяс *

Рождение ребёнка
20.02.2000

Дочь: Куготова Наталья (Александровна )Юрьевна

Отец ребёнка: Куготов Александр Геннадьевич

г.Караганда (усыновлена Куготов Юрий Геннадьевич и Елена Николаевна Шматова)
Смерть
?.05.2000
г.Караганда

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