Куготов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1972
г.Караганда,Ленинский р-он. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Альбертовна
Рождение ребёнка
20.02.2000
Дочь: Куготова Наталья (Александровна )Юрьевна
Мать ребёнка: Алена Альбертовна
г.Караганда (усыновлена Куготов Юрий Геннадьевич и Елена Николаевна Шматова)
Рождение ребёнка
24.07.2003
Дочь: Куготова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Елена Владимировна
г.Караганда Казахстан