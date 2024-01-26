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Куготов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1972

Отец: Куготов Геннадий Алексеевич

Мать: Стеренко Наталья Николаевна

г.Караганда,Ленинский р-он. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Альбертовна

Рождение ребёнка
20.02.2000

Дочь: Куготова Наталья (Александровна )Юрьевна

Мать ребёнка: Алена Альбертовна

г.Караганда (усыновлена Куготов Юрий Геннадьевич и Елена Николаевна Шматова)
Рождение ребёнка
24.07.2003

Дочь: Куготова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Елена Владимировна

г.Караганда Казахстан

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