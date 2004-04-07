Михайлов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1927
Дата смерти07.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1927
Дата рождения из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата смерти из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".