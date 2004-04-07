Михайлов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1927

Дата смерти

07.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1927

Отец: Михайлов Иван Ефимович

Мать: Михайлова Елизавета Ивановна

Дата рождения из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Людмила Фёдоровна

Смерть
07.04.2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата смерти из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".
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