Михайлова Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1928
Дата смерти09.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928
Дата рождения из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2005
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата смерти из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".