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Михайлова Людмила Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1928

Дата смерти

09.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Геннадий Иванович

Смерть
09.06.2005
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата смерти из информации о захоронении на территории Заельцовского кладбища, квартал 51н, сайта "Кладбище Новосибирска".
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