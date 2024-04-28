Есипов Аввакум Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есипов Михаил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Есипов Климентий Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно