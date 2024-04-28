Есипов Аввакум Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Есипов Аввакум Михайлович

Место рождения

Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есипов Михаил Павлович

Мать: не указана

Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Есипов Авдей Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Есипов Климентий Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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