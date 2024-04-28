Есипов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1636
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1636
Отец: Есипов Павел Аксенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Аввакум Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Между 1665 и 1674
Между 1665 и 1674 сошел в Раковые Рясы
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Между 1722 и 1745
Между 1722 и 1745 в Ломовое вернулись его сын Семен с внуком Федором и внуки Авдей [1708] и Климонт [1718] Авакумовы [племянники Семена, дети его брата Авакума]
Смерть
Неизвестно