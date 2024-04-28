Есипов Михаил Павлович 1636 — найти родственников по фамилии на Familio
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Есипов Михаил Павлович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1636

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1636

Отец: Есипов Павел Аксенович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Аввакум Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Между 1665 и 1674
Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Между 1665 и 1674 сошел в Раковые Рясы
Рождение ребёнка
1699

Сын: Есипов Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Между 1722 и 1745
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Между 1722 и 1745 в Ломовое вернулись его сын Семен с внуком Федором и внуки Авдей [1708] и Климонт [1718] Авакумовы [племянники Семена, дети его брата Авакума]
Смерть
Неизвестно

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