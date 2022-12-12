Филиппова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1887
Дата смерти04.01.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1887
Отец: Филиппов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1923
Дочь: Кузьмина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Гаврилович
Бабашкино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
04.01.1972
Зименки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область