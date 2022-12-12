Филиппова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1887

Дата смерти

04.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1887

Отец: Филиппов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1923

Дочь: Кузьмина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Гаврилович

Бабашкино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
04.01.1972
Зименки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
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