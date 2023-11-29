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Павел Алексеевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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