Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Смерть
Неизвестно