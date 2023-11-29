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Евдокия Прохоровна

Место рождения

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1889 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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