Федот Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
08.09.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.09.1885 Чермы запасной ефрейтор Иван Макеевич Морозов крестьянская дочь Евдокия Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Федотович по жениху Хворостова крестьянин Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно