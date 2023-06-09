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Федот Корнеевич

Место рождения

Хворостово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хворостово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
08.09.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.09.1885 Чермы запасной ефрейтор Иван Макеевич Морозов крестьянская дочь Евдокия Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Федотович по жениху Хворостова крестьянин Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно

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